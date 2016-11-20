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Киноафиша Сериалы Захват

Захват (2016 - 2016)

Zahvat 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Рабочий день отделения банка «Национальное доверие» походил к концу, когда в него ворвались пятеро мужчин в масках и объявили о захвате здания. Клиенты и сотрудники оказались в заложниках у преступников, в чьи планы входит не банальная кража наличности. Злоумышленники собираются вскрыть всего одну ячейку, в которой хранится нечто, принадлежащее главе совета директоров банка Почекаеву. О том, что именно хранится в заветной ячейке, не знает никто, даже спецслужбы, руководящие операцией по спасению людей.

В ролях
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Елена Панова
Елена Панова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Захват - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
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