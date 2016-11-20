Рабочий день отделения банка «Национальное доверие» походил к концу, когда в него ворвались пятеро мужчин в масках и объявили о захвате здания. Клиенты и сотрудники оказались в заложниках у преступников, в чьи планы входит не банальная кража наличности. Злоумышленники собираются вскрыть всего одну ячейку, в которой хранится нечто, принадлежащее главе совета директоров банка Почекаеву. О том, что именно хранится в заветной ячейке, не знает никто, даже спецслужбы, руководящие операцией по спасению людей.