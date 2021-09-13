Главная героиня российского сериала «Спросите медсестру» – реаниматолог Лера. Женщина любит свою работу и хорошо в ней разбирается, но однажды ей не удается спасти наркоманку после передозировки. Отец девушки злится и хочет найти крайнего, поэтому обвиняет во всем врача. Чтобы спастись от его преследования, Валерии приходится уехать из Москвы. В одной из провинциальных клиник она находит скромное место. Новым коллегам невдомек, что «криворукая медсестра» – на самом деле опытный врач под прикрытием.