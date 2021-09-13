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Киноафиша Сериалы Спросите медсестру

Спросите медсестру (2021 - 2021)

Спросите медсестру 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Главная героиня российского сериала «Спросите медсестру» – реаниматолог Лера. Женщина любит свою работу и хорошо в ней разбирается, но однажды ей не удается спасти наркоманку после передозировки. Отец девушки злится и хочет найти крайнего, поэтому обвиняет во всем врача. Чтобы спастись от его преследования, Валерии приходится уехать из Москвы. В одной из провинциальных клиник она находит скромное место. Новым коллегам невдомек, что «криворукая медсестра» – на самом деле опытный врач под прикрытием.

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Елена Панова
Елена Панова
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Юлия Марченко
Юлия Марченко
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Спросите медсестру - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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