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Киноафиша Фильмы Мама напрокат

Мама напрокат

Mama naprokat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маленькая Соня живет с отцом и бабушкой. Мать давно бросила семью, уехав в Америку в поисках другой судьбы. Несмотря на то, что отец и бабушка очень любят Соню, девочка все-таки страстно мечтает о матери, чем очень огорчает отца, не верящего в порядочность женщин после поступка бывшей жены. Но он решает доказать и Соне, что мачеха — это не лучший выход из положения.

На трассе, по которой он часто проезжает работая дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он уговаривает (за хорошую плату) буфетчицу Тамару — грубую, давно махнувшую на себя рукой, женщину — пожить некоторое время в его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей, что всеми силами она должна показать Соне, что страшнее мачехи ничего нет.

Бабушка Сони против затеи сына, но вынуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным сердцем уходит в очередной рейс, в надежде, что когда он вернется, проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще верящая в сказки, решает, что Тамару можно «расколдовать» и та превратится в добрую и красивую маму…

Страна Украина
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 12 декабря 2010
Дата выхода
12 декабря 2010 Россия 16+
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Mama naprokat, Мама напрокат
Режиссер
Николай Михайлов
В ролях
Елена Панова
Елена Панова
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Ольга Полякова
Лариса Кадочникова
Майя Кузьмишина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
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