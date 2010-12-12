Маленькая Соня живет с отцом и бабушкой. Мать давно бросила семью, уехав в Америку в поисках другой судьбы. Несмотря на то, что отец и бабушка очень любят Соню, девочка все-таки страстно мечтает о матери, чем очень огорчает отца, не верящего в порядочность женщин после поступка бывшей жены. Но он решает доказать и Соне, что мачеха — это не лучший выход из положения.

На трассе, по которой он часто проезжает работая дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он уговаривает (за хорошую плату) буфетчицу Тамару — грубую, давно махнувшую на себя рукой, женщину — пожить некоторое время в его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей, что всеми силами она должна показать Соне, что страшнее мачехи ничего нет.

Бабушка Сони против затеи сына, но вынуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным сердцем уходит в очередной рейс, в надежде, что когда он вернется, проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще верящая в сказки, решает, что Тамару можно «расколдовать» и та превратится в добрую и красивую маму…