Дженнифер Сондерс
Награды
Награды и номинации Дженнифер Сондерс
Jennifer Saunders
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA 2012
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
