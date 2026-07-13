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Постер фильма Обгон
8.2
Обгон - Трейлер
Киноафиша Фильмы Обгон
8.2

Обгон

, 1962
Il sorpasso
Италия / приключения, комедия, драма / 18+
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер фильма Обгон
8.2
Билеты
Обгон - Трейлер
Обгон  Трейлер

О фильме

Роберто, застенчивый студент-юрист помимо собственной воли оказывается вовлеченным в «сладкую жизнь». Капризный и эксцентричный богач Бруно берет его в автомобильное путешествие по Риму и Тоскане. Они проведут вместе всего два дня и навестят семьи друг друга. За это короткое время Роберто повзрослеет и неожиданно осознает, что внешне удачливый и довольный жизнью Бруно глубоко несчастный человек.

В ролях

Витторио Гассман
Bruno Cortona
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Roberto Mariani
Катрин Спаак
Lilli Cortona
Клаудио Гора
Danilo Borelli 'Bibi'
Luciana Angiolillo
Gianna Cortona
Линда Сини
Zia Lidia
Franca Polesello
Moglie del commendatore
Bruna Simionato
Cashier
Lilly Darelli
Mila Stanić
Clara, la ragazza alla stazione
Нандо Анджелини
Эдда Ферронао
Режиссер Дино Ризи
Сценарист Этторе Скола, Руджеро Маккари, Дино Ризи
Композитор Риц Ортолани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 5 декабря 1962
Дата выхода
5 декабря 1962 Италия
2 февраля 1966 Румыния
23 декабря 1963 США
27 июня 1963 Франция
Производство Incei Film, L.C.J Editions & Productions, Sancro Film
Другие названия
Il sorpasso, The Easy Life, A Ultrapassagem, Verliebt in scharfe Kurven, Aquele Que Sabe Viver, Depășirea, El sorpasso, Előzés, Fanfaron, Farlige kurver, Jeg - en playboy, La escapada, La vida facil, La vida fácil, Le fanfaron, Lyxraggaren, Nevarni ovinki, Oikoshi Yaro, Playboy, Sváteční vyjížďka, Sviatočná vychádzka, Η προσπέραση, Ο φανφαρόνος, Το πέρασμα, Изпреварването, Обгін, Обгон, 追い越し野郎, 이지 라이프, おいこしやろう, سبقت‌گیری

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Обгон - Трейлер
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«Обгон» в кинотеатрах

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