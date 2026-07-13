Роберто, застенчивый студент-юрист помимо собственной воли оказывается вовлеченным в «сладкую жизнь». Капризный и эксцентричный богач Бруно берет его в автомобильное путешествие по Риму и Тоскане. Они проведут вместе всего два дня и навестят семьи друг друга. За это короткое время Роберто повзрослеет и неожиданно осознает, что внешне удачливый и довольный жизнью Бруно глубоко несчастный человек.
ПроизводствоIncei Film, L.C.J Editions & Productions, Sancro Film
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