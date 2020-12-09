«Мужчина и женщина: Лучшие годы»: Рецензия Киноафиши

В 2019 году зрители Каннского кинофестиваля стали свидетелями возвращения на экраны, возможно, одного из самых известных актерских дуэтов французского кино – Жан-Луи Трентиняьна и Анук Эме. Мировая премьера фильма «Мужчина и женщина: Лучшие годы» – третьей картины об автогонщике Жан-Луи и сценаристке Анне – завершилась стоячими овациями каннской публики, чья память о провале сиквела 1986 года вынуждала с опаской относиться к очередному продолжению. И хотя «Лучшие годы» не встанут в один ряд с «Мужчиной и женщиной», в 1966 году прославившими режиссера Клода Лелуша, они стали трогательным финалом истории любви Жан-Луи и Анны.

Спустя 53 года от автогонщика-сердцееда Жан-Луи Дюрока осталась одна лишь тень: он доживает свои дни в доме престарелых, а деменция отбирает у старика единственную оставшуюся ему ценность – память. Тем временем Анна продолжает жить, пусть и в более медленном ритме: она держит магазинчик в Нормандии, живет неподалеку от своих дочери и внучки и регулярно видится с ними. Однажды на ее пороге появляется сын ее бывшего возлюбленного Антуан и просит ее навестить отца, ведь она – «главное его воспоминание». При встрече Жан-Луи заметит в Анне лишь мелочи, которые напомнят ему о любимой женщине: глаза, улыбку, жест, которым она поправляет волосы. Однако он так и не признает в ней ту, чья телеграмма когда-то заставила его проехать сотни километров за ночь, лишь бы оказаться рядом с ней.

Мужчина и женщина: Лучшие годы

В своем 49-м фильме Клод Лелуш не стесняется лукавить: события провального «20 лет спустя» как будто бы не происходили. Той неудачной попытки 1986 года вернуться к легендарным возлюбленным спустя два десятка лет как бы не было. Лелуш, в прошлом признавший создание сиквела своей ошибкой, отправляет героев на прогулку по закоулкам их памяти, в процессе которой они в том числе пытаются выяснить, что в их отношениях пошло не так: покойный первый муж Анны, для которой он навсегда остался жив, донжуанство Жан-Луи или сомнения обоих в том, что такая красивая история любви вообще может существовать? Ни Анна, ни Жан-Луи не берутся давать однозначного ответа, но кажется, что печальный финал их истории произошел по всем этим причинам.

Отдельное удовольствие в «Лучших годах» – это эпизодические вставки из оригинальных «Мужчины и женщины», которые одни могут принять за флешбэки, а другие – за уловку Лелуша, который таким образом пытается воззвать к зрительской ностальгии по картине 1966 года. Ему это удается, но в то же время эта хитрость наглядно демонстрирует слабость нового фильма перед оригиналом. Если в «Мужчине и женщине» были эксперименты с цветом и монтажом, а также удивительная по своей красоте и чувственности сцена в отельном номере, то единственным действительно запоминающимся эпизодом нового фильма становится мчащаяся по пустым улицам утреннего Парижа машина, спешащая на Монмартр. На эти кадры накладываются старые, с поездками Жан-Луи и Анны в его автомобиле, и кажется, что перед нами – одно из немногих сохранившихся воспоминаний угасающего ума Жан-Луи, когда он примчался к Анне после ралли в Монте-Карло прямо на гоночной машине.

Мужчина и женщина: Лучшие годы

Лелушу удалось пронести деликатность, трогательность и глубокую привязанность в отношениях главных героев через полстолетия и, вероятно, в последний раз показать их на экране. Но режиссер не ставит точку в истории Жан-Луи и Анны. Об этом говорит и цитата Виктора Гюго в прологе фильма: «Лучшие годы жизни – это те, которые мы ещё не пережили», и открытый финал, продолживший традицию фильма 1966 года. «Лучшие годы» – фильм, в первую очередь, для поклонников первой картины, ведь Клод Лелуш делает ставку на щемящее чувство ностальгии по временам, когда воздух был чище, закаты красивее, а по пляжам Довиля еще можно было разъезжать на ярко-красном мустанге.