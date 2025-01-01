Меню
Награды и номинации Сэма Уотерстона

Награды и номинации Сэма Уотерстона
Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Победитель
Outstanding Informational Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
