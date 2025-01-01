Меню
Сэм Уотерстон
Награды
Награды и номинации Сэма Уотерстона
Sam Waterston
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Сэма Уотерстона
Оскар 1985
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1975
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Победитель
Outstanding Informational Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
