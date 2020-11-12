Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тайна Карлоса Кастанеды
Киноафиша Фильмы Тайна Карлоса Кастанеды

Тайна Карлоса Кастанеды

, 2019
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Тайна Карлоса Кастанеды

О фильме

Им восхищались миллионы людей, включая, Андрея Тарковского, Фредерико Феллини, Алехандро Ходоровски, Дэвида Линча, Джорджа Лукаса, Оливера Стоуна, Джима Моррисона, Габриэль Гарсиа Маркеса, Виктора Пелевина. Его книги прямо повлияли на трилогию «Матрица», сагу «Звездные войны» и многие другие известные культурные проекты. Кастанеда очаровал умы многих искателей, опубликовав в 70-е годы ХХ в. свои первые книги-исповеди об ученичестве у дона Хуана — индейца племени Яки. После многих лет безуспешных попыток найти реального дона Хуана и кросс-культурного исследования текстов самого Кастанеды появились сомнения в их научной аутентичности. Однако, его дар человечеству может намного превышать дары науки. В этом фильме ближайшие ученики Кастанеды, а также крупнейшие эксперты по современной духовно-ориентированной психологии впервые приоткроют для нас главную тайну его жизни: неистовый поиск того, как стать РЕАЛЬНЫМ.

В ролях

Арнольд Минделл
Брюс Вагнер
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Режиссер Владимир Майков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше