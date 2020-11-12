Им восхищались миллионы людей, включая, Андрея Тарковского, Фредерико Феллини, Алехандро Ходоровски, Дэвида Линча, Джорджа Лукаса, Оливера Стоуна, Джима Моррисона, Габриэль Гарсиа Маркеса, Виктора Пелевина. Его книги прямо повлияли на трилогию «Матрица», сагу «Звездные войны» и многие другие известные культурные проекты. Кастанеда очаровал умы многих искателей, опубликовав в 70-е годы ХХ в. свои первые книги-исповеди об ученичестве у дона Хуана — индейца племени Яки. После многих лет безуспешных попыток найти реального дона Хуана и кросс-культурного исследования текстов самого Кастанеды появились сомнения в их научной аутентичности. Однако, его дар человечеству может намного превышать дары науки. В этом фильме ближайшие ученики Кастанеды, а также крупнейшие эксперты по современной духовно-ориентированной психологии впервые приоткроют для нас главную тайну его жизни: неистовый поиск того, как стать РЕАЛЬНЫМ.