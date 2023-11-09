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Зверь в джунглях
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La bête dans la jungle

Зверь в джунглях, 2023

2023 / Австрия / Бельгия / Франция
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0 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Патрик Шиа
В ролях
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Том Мерсье
Том Мерсье
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Мартин Вишер
Мара Такин
Мара Такин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.6 IMDb
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Постер фильма Зверь в джунглях 1 постер
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