В центре событий оказывается пациентка психиатрической клиники, которая вела дневник. Неожиданно сотрудники лечебницы для душевнобольных обнаруживают труп девушки. В то же время ее дневник таинственно пропадает. На место преступления немедленно выезжают правоохранительные органы. Для лейтенанта полиции Анжель это дело становится первым. Она понимает, что ей предстоит столкнуться со множеством трудностей. Анжель ищет преступника среди персонала и других пациентов. Порой ей кажется, что она сама близка к безумию.