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Киноафиша Сериалы Внутри убийства

Внутри убийства (2019 - 2019)

À l'intérieur 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается пациентка психиатрической клиники, которая вела дневник. Неожиданно сотрудники лечебницы для душевнобольных обнаруживают труп девушки. В то же время ее дневник таинственно пропадает. На место преступления немедленно выезжают правоохранительные органы. Для лейтенанта полиции Анжель это дело становится первым. Она понимает, что ей предстоит столкнуться со множеством трудностей. Анжель ищет преступника среди персонала и других пациентов. Порой ей кажется, что она сама близка к безумию.

В ролях
В ролях
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Жюдит Эль Зейн
Жюдит Эль Зейн
Флер Жеффрие
Флер Жеффрие
Ноэми Шмидт
Ноэми Шмидт
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Внутри убийства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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