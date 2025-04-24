«Дело «Мальдорор»»: Рецензия Киноафиши

1995 год, провинциальная Бельгия. Местные газеты пестрят заголовками о пропаже детей: Сесиль, 7 лет, и Эллина, 8 лет. Новости по телевидению, разговоры в пабах — все обсуждения касаются страшного происшествия, нарушившего спокойную жизнь бельгийцев. Родители боятся новых исчезновений, и жители страны требуют от стражей порядка решительных действий. Но в это же время в стране проходит масштабная полицейская реформа, из-за которой правоохранительные органы обеспокоены не столько случившимся, сколько конкуренцией друг с другом. Каждая организация хочет выделиться на фоне коллег, так что сотрудничать даже в таком резонансном деле они не собираются. Но есть один молодой розовощекий жандарм Поль Шартье, который, кажется, единственный относится к похищениям со всей серьезностью. Он становится участником операции «Мальдорор» и изо всех сил стремится найти улики против подозреваемого, фокусируясь на главной цели — вернуть домой бедных девочек.

«Дело ”Мальдорор”» — мрачный ретротриллер бельгийского режиссера Фабриса Дю Вельца, который известен прежде всего хоррорами «Мучение» и «Душа». Пугающе красный фон на титрах, чудовищная свинья, кровь и трупы: его новый фильм — не ужастик, хотя страшного там тоже хватает. Картина основана на реальной истории преступника по имени Марк Дютру. «Монстр из Шарлеруа», как его прозвала пресса, похищал, насиловал и убивал несовершеннолетних девочек в 1990-е годы. И при том, что Дютру сразу был первым в списке подозреваемых (ранее он получал срок за похищения и изнасилования девочек, но был выпущен всего спустя три года), полиции потребовалось больше года, чтобы арестовать его за новые преступления. Расследование осложнялось связями Дютру с полицией, халатностью стражей порядка и соперничеством между различными правоохранительными органами. И жандармерия, и судебная полиция провели свои собственные расследования, но не делились друг с другом информацией, желая первыми раскрыть дело. Ценой этого стали жизни детей, что вызвало ярость общественности и массовые протесты.

Фильм начинается с многочисленных титров, обличающих несостоятельность правоохранительной системы Бельгии. Тем самым с первых секунд и довольно прямолинейно выдается главная проблема всей картины, чтобы уж наверняка каждый понял. Такое недоверие к зрителям и излишнее проговаривание идей несколько снижает впечатление еще до того, как сюжет успевает увлечь. Правда, объяснить это можно еще и болезненной раной самого режиссера и сценариста Фабриса Дю Вельца, который злился на несправедливость жизни, хотел наказать виновных и воспринимал случившееся как личную трагедию. Вельц узнал о деле Дютру, когда ему было 20 лет, и решил снять об этом кино, вот только не мог придумать как. Пазл сложился, когда режиссер увидел «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино — альтернативную историю 1969 года, в которой жестоко убитая «Семьей» Чарльза Мэнсона беременная актриса Шэрон Тейт выжила. Тогда Вельц подумал: если с 1969-м в Голливуде так можно, то и с 1996-м в Бельгии — тоже. Осознав, какой властью над реальностью может обладать кино, Вельц решил дополнить события прошлого вымыслом, в котором будут существовать правосудие и справедливое наказание.

Премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского фестиваля. При этом «Мальдорор» — вполне себе зрительское кино, при создании которого режиссер опирался на триллеры «Зодиак» Дэвида Финчера и «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо. Шартье, например, столь же одержим расследованием преступлений маньяка, сколь и персонаж Джейка Джилленхола. От обоих уходят жены, неспособные выдержать помешательство возлюбленных. Однако, кажется, природа этой одержимости у героев разная. Роберт Грейсмит из «Зодиака» хотел докопаться до истины, чтобы разгадать сложные ребусы, относясь к делу как к математической задаче. При этом главным оружием Грейсмита становится слово — он описывает свою теорию в книге. Поль Шартье приходит к тому, что с абсолютным злом нужно бороться его же методами. Внутреннюю трансформацию Шартье от наивного мальчика до разъяренного мстителя блистательно отыгрывает молодой актер Антони Бажон.

Любопытно, что жанр тру-крайма в фильме постоянно о себе напоминает. Режиссер будто не хочет, чтобы зритель, увлекаясь детективными поисками и любовной линией главного героя, забывал о том, что это реальная история. Тем самым кино не превращается в очередной аттракцион для того, чтобы пощекотать нервы в безопасном пространстве кинозала. Вместо этого «Мальдорор» показывает, как борьба за власть, прогнившая система и человеческое безразличие лишают нас будущего — детей. Не только титры, но и кадры, стилизованные под старую пленку, вырезки из газет, документальные вставки — все эти визуальные решения не позволяют предаваться эскапизму и все время возвращают к страшной реальности. Даже выдуманная часть работает на эту же идею, позволяя поразмышлять еще и о том, куда может завести человека жажда справедливости.

За 2,5 часа хронометража фильм успеет не раз сделать вид, будто вот-вот закончится, но каждый раз новый сюжетный виток будет заставлять вспомнить: «в жизни бывает куда хуже, чем в кино, поэтому это еще не конец». Причудливых моментов, правда, в «Мальдороре» тоже достаточно. Они-то как раз и выбивают из перманентного состояния тревоги. Например, начальник Шартье зачем-то показан с «пиратской» повязкой на глаз, которая исчезает без объяснения причин в финальной сцене. «Мальдорор» в то же время не лишает зрителей воздуха, позволяя улыбнуться в реалистичных, но неловких сценах с поиском улик или со словесными перепалками полицейских. Еще один такой момент — свадьба Поля Шартье с сицилийской девушкой, чем-то отдаленно напоминающая сцену из «Крестного отца». Семья и здесь и там — не крепкая минимальная ячейка общества, а неотъемлемая часть преступного мира. И хотя бессилие перед целой системой в фильме не оправдывается, а радикальный шаг становится единственно возможным способом прервать круг насилия, цена такой личной ответственности все равно остается высокой.