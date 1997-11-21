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Луговые собачки Луговые собачки
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Lawn Dogs

Луговые собачки, 1997

1997 / Великобритания
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

В городок для богатых, состоящий из «каталожных» особняков и идеально подстриженных газонов, переезжает еще одна семья: отвратительный папа, мама, наставляющая рога мужу при любой возможности, и чудная девочка Девон. Она не такая, как ее родители, ибо познала боль и близость смерти — ей было сделано несколько операций на сердце.

Она живет будто в сказочном мире, но при этом прекрасно видит реалии. Идеальные газоны в этом городке подстригает некто Трент, молодой парень с пулевым ранением живота, бывший спортсмен по прыжкам в воду. Между необычной девочкой и взрослым, единственным человеком, способным на проявление простых человеческих чувств, зарождается дружба...

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1997
Премьера в России 21 ноября 1997
Премьера в мире 21 ноября 1997
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Режиссер
Джон Дайган
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Миша Бартон
Миша Бартон
Том Олдредж
Кэтлин Куинлан
Бет Грант
Бет Грант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Луговые собачки 2 постера
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