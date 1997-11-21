Луговые собачки, 1997

В городок для богатых, состоящий из «каталожных» особняков и идеально подстриженных газонов, переезжает еще одна семья: отвратительный папа, мама, наставляющая рога мужу при любой возможности, и чудная девочка Девон. Она не такая, как ее родители, ибо познала боль и близость смерти — ей было сделано несколько операций на сердце.



Она живет будто в сказочном мире, но при этом прекрасно видит реалии. Идеальные газоны в этом городке подстригает некто Трент, молодой парень с пулевым ранением живота, бывший спортсмен по прыжкам в воду. Между необычной девочкой и взрослым, единственным человеком, способным на проявление простых человеческих чувств, зарождается дружба...