Напряжение нарастает: вышел трейлер второго сезона «Шершней»

Телеканал Showtime представил трейлер второго сезона триллера «Шершни».

К главным ролям в продолжении сериала вернулись Мелани Лински («Одни из нас»), Джульетт Льюис («Прирожденные убийцы»), Кристина Риччи («Уэнсдэй») и Тони Сайпресс («Осень в Нью-Йорке»). В новых сериях к ним также присоединились Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Симона Кэссел («Наш флаг означает смерть») и Элайджа Вуд («Детективное агентство Дирка Джентли»).

Шоу повествует о женской школьной футбольной команде, попавшей в авиакатастрофу в 1996 году. Оказавшись посреди диких лесов Онтарио, девушки вынуждены идти на самые крайние меры ради выживания. Повествование разворачивается в двух временных линиях: в 1996 году, когда героини выживают в дикой местности, и в современности, когда повзрослевшие выжившие пытаются скрыть от общественности страшные подробности о том, что им пришлось пережить.

Действие новых серий начинается через два месяца после того, как Шона выгнала Джеки из общины выживших. На леса медленно опускаются зимние холода, а напряжение внутри команды продолжает расти. Девушкам приходится новые непростые решения для сохранения своих жизней. Саундтреком к трейлеру сезона послужил кавер группы Florence + the Machine на песню Just a Girl (1995), записанный музыкантами Флоренс Уэлч и Марком Боуэном специально для ролика.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала выступают Эшли Лайл («Древние»), Барт Никерсон («Нарко») и Джонатан Лиско («По волчьим следам»).

Второй сезон «Шершней» выйдет на Showtime 24 марта.