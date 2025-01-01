Меню
Персоны
Мелани Лински
Награды
Награды и номинации Мелани Лински
Melanie Lynskey
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мелани Лински
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Сандэнс 2016
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
