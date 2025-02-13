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Постер сериала Танго на осколках
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Киноафиша Сериалы Танго на осколках

Танго на осколках (2025 - 2025)

Tango na oskolkah 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем  в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.

Танго на осколках - трейлер первого сезона
Танго на осколках  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Денис Шведов
Денис Шведов
Софья Хилькова
Софья Хилькова
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Максим Карушев
Максим Карушев
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Танго на осколках - Сезон 1 Сезон 1
2025, 7 эпизодов
 
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Новости о сериале
Юлия Снигирь учится страстному танцу в трейлере сериала «Танго на осколках»
Юлия Снигирь учится страстному танцу в трейлере сериала «Танго на осколках»
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