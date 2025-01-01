Меню
Чехов-gala
Билеты от 0₽
Киноафиша Чехов-gala

Спектакль Чехов-gala

Все популярные водевили Чехова за один вечер
Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Чехов в калейдоскопе человеческих страстей на сцене РАМТа

Приглашаем вас на увлекательную композицию по одноактным пьесам великого русского драматурга Антона Павловича Чехова. В программе: «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и «О вреде табака».

Переплетение историй

Каждая пьеса в этой постановке врывается в другую, создавая уникальный театральный опыт. Начало следующей истории совпадает с моментом завершения предыдущей, что позволяет зрителям погрузиться в калейдоскоп человеческих страстей и абсурдных ситуаций.

Фантасмагория Чехова

Подобная череда событий оборачивается фантасмагорией «веселого» Чехова, наполненной энергией театральности. Эти пьесы - это не просто истории, а настоящие актерские бенефисы, где каждый артист раскрывает свои таланты и дарит зрителям незабываемые эмоции.

Интересные факты

  • Чехов считал одноактные пьесы важным жанром, в котором он мог экспериментировать с формой и содержанием.
  • «Медведь» и «Предложение» были написаны в 1888 году и до сих пор остаются популярными на сценах театров по всему миру.
  • В пьесе «О вреде табака» Чехов затрагивает актуальные темы, которые не теряют своей значимости и в современном обществе.

Не упустите шанс стать частью этого театрального праздника. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Андрей Бажин
Андрей Бажин
Александр Пахомов
Алексей Маслов
Александр Доронин
Александр Доронин
Петр Красилов
Петр Красилов

16 ноября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00

Фотографии

Чехов-gala Чехов-gala Чехов-gala Чехов-gala Чехов-gala Чехов-gala

