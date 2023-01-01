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Киноафиша Сериалы Сны Алисы

Сны Алисы (2021 - …)

Sny Alisy 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

Действие российского мистического сериала «Сны Алисы» происходит в небольшом северном городке, где рядом располагается засекреченная военная база. Здесь есть поликлиника, учебное заведение и магазин, но всякий, кто окажется тут случайно, ощутит мистику этого места. Этот город живет по своим законам и может стать идеальным пристанищем для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа. Вот только, оказавшись здесь, выбраться назад уже не удастся. Но 17-летняя жительница этого города Алиса хочет в этом убедиться. 

Сны Алисы - тизер-трейлер первого сезона
Сны Алисы
тизер-трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Денис Шведов
Денис Шведов
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Алексей Розин
Алексей Розин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сны Алисы - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Девушка видит страшное будущее в эффектном тизере сериала «Сны Алисы»
Девушка видит страшное будущее в эффектном тизере сериала «Сны Алисы»
Кадры из сериала
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