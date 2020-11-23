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Киноафиша Сериалы Фантом
Фантом (2020 - 2020) Фантом 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

«Фантом» — российское многосерийное шоу, снятое в жанре детектив. Производством сериала занимается телеканал ТВ-3. Действие фокусируется на мужчине по имени Иван. Он приходит в себя в психиатрической больнице, где, как оказалось, находится уже больше года. Сам герой ничего про себя не помнит, но подозревает, что директор учреждения располагает какой-то информацией. Впрочем, глава клиники погибает при загадочных обстоятельствах. Иван и его сосед по палате Артур решают самостоятельно расследовать эту смерть.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгения Брик
Евгения Брик Вера Хабарова, вдова Стаса
Денис Шведов
Денис Шведов Стас Хабаров, опер, муж Веры
Елена Доронина
Сергей Беляев
Сергей Беляев Егоров
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов Артур
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фантом - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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