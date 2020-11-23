«Фантом» — российское многосерийное шоу, снятое в жанре детектив. Производством сериала занимается телеканал ТВ-3. Действие фокусируется на мужчине по имени Иван. Он приходит в себя в психиатрической больнице, где, как оказалось, находится уже больше года. Сам герой ничего про себя не помнит, но подозревает, что директор учреждения располагает какой-то информацией. Впрочем, глава клиники погибает при загадочных обстоятельствах. Иван и его сосед по палате Артур решают самостоятельно расследовать эту смерть.