Финал
– 12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.
Это реальная биография советского и российского волейболиста, а после и заслуженного тренера России - Владимира Романовича Алекно.
История начинается с 1984 года - именно в это время он начал свою профессиональную спортивную карьеру волейболиста в составе клуба «ЦСКА». Однако, сюжет развивается стремительно и вот он уже играет во Франции, где и получает серьёзную травму,
С трудом восстановившись, Алекно становится тренером местного клуба «Тур», с которым становится чемпионом Франции. Далее он приводит к чемпионству казанский Зенит и назначается тренером российской сборной.
Основная же часть фильма уделена главной игре под его руководством - финал олимпийских игр в Лондоне 2012 года между Россией и Бразилией. И в тяжелейшей игре именно Алекно вперые приводит нашу сборную к золотым медалям олимпиады.
Фильм начинался довольно скучно, события «скакали» одно за другим. Но чем дальше - тем было интереснее и увлекательнее.
Самый же пик сюжета пришёлся на тот самый матч, наверное самый главный в жизни этого тренера. Действия этой игры были показаны буквально поминутно, как было на самом деле.
Этот отрезок фильма смотрелся с огромным напряжением, будто это реальная игра в режиме онлайн, а не историческая реконструкция событий 13-летней давности. После победы сборной России была радость и гордость за наших парней, такая же как после реальной игры.
Конечно данное кино уступает картине «Движение вверх». Но и оно снято вполне достойно, заслуживая высокой оценки.
Благодаря таким фильмам вера в нашу Россию-матушку, как спортивную державу, продолжает жить, несмотря ни на что. И в футболе тоже когда-нибудь настанет для нас счастье.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Не спорю что протволлейбол трудно снять фильм! Но можно было и постараться!
Это мое мнение, фильм на любителя. Будь готов, чтобы не разочароваться .
Смотрится на одном дыхании
Смело рекомендую
В основе фильма реальная история, финальный матч по волейболу Россия : Бразилия на Олимпиаде 2012 в Лондоне ( кстати, последней нашей олимпиаде. После этого всё мимо нас... )
Фильм не оправдал моих ожиданий. Волейбола, как такового в фильме нет, не показано, как ковалась победа, что для этого делалось и какие эмоции бушевали в команде во время того самого финального матча. Фильм получился какой-то рваный, сумбурный, клиповый.
И всё-таки посмотреть можно, вспомнить " команду молодости нашей "– вспомнить, как мы побеждали. Ничего нам не оставили, увы, все победы в прошлом.
А я попробую найти запись того финала – матч, где наши ребята совершили спортивный подвиг, достоин просмотра.
