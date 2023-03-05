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Рэйк, 2019

2019 / Россия
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Основной персонаж киноленты – молодой человек из провинции. Он работает бухгалтером в небольшой фирме, живет с деспотичной матерью, а его отец покончил с собой по неизвестной причине. Существование гнетет главного героя и однажды становится невыносимым. Парень хочет радикально изменить свою жизнь и одним махом переезжает в Москву. В столице он ныряет в опасный мир азартного бизнеса и подпольных казино, где всегда есть крупные деньги, но они сопровождаются огромными рисками.

  • Фильм сочетает в себе черты криминального жанра и классической драмы.
  • Для Владимира Мистюкова этот фильм стал режиссерским дебютом в полном метре. До этого он снял несколько короткометражек.
  • Создатель фильма признался, что никто не согласился спонсировать проект, поэтому он снимал киноленту за свой счет, на что ушло 3,5 миллиона. Актеры согласились играть для портфолио, локации тоже подобрали бесплатные.
  • Ключевой замысел фильма кроется в идее о болезненности взросления: человек неизбежно должен пройти сквозь множество разочарований, расстаться с иллюзиями, столкнуться с опасностью и предательством, узнать себя с новой стороны, не всегда хорошей.

Молодой бухгалтер из провинциального поселения страдает от тирании матери и ищет ответ на причины самоубийства отца. Желание поменять направление жизненного русла толкает его на бегство в Москву, где волей судьбы он попадает в жизнь подпольного казино.

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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Мистюков
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Денис Шведов
Денис Шведов
Карина Хидэкель
Константин Константинов
Александр Савельев
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:59
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