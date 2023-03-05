Рэйк, 2019

Основной персонаж киноленты – молодой человек из провинции. Он работает бухгалтером в небольшой фирме, живет с деспотичной матерью, а его отец покончил с собой по неизвестной причине. Существование гнетет главного героя и однажды становится невыносимым. Парень хочет радикально изменить свою жизнь и одним махом переезжает в Москву. В столице он ныряет в опасный мир азартного бизнеса и подпольных казино, где всегда есть крупные деньги, но они сопровождаются огромными рисками.