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Скоро в прокате «Проект У»
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Мартин Вуттке
Награды
Награды и номинации Мартина Вуттке
Martin Wuttke
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Награды
Награды и номинации Мартина Вуттке
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
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«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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