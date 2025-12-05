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Постер фильма Цвайфлеры
7.4
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7.4

Цвайфлеры

, 2024
Die Zweiflers
Германия / драма / 18+
Постер фильма Цвайфлеры
7.4

О фильме

Трагикомичный сериал погружает зрителя в мир семейной гастрономической империи со взлетами и падениями. В центре истории — семейство Цвайфлер. Глава семьи, переживший Холокост еврей Симха, готовится продать ресторан с деликатесами. В течение шести серий мы узнаем обо всех членах семьи из трех поколений: кто хранит тайны минувших лет, кто из внуков готовится к появлению ребенка и кто же станет инвестором колбасного бизнеса. Эта современная еврейская семейная сага, действие которой разворачивается во Франкфурте и Берлине, исследует вопросы идентичности, памяти и преемственности поколений с нужной трепетностью и юмором во многом благодаря актерскому составу.

В ролях

Аарон Альтарас
Samuel Zweifler
Saffron Coomber
Saba Henriques
Марк Иванир
Марк Иванир
Jackie Zweifler
Сунньи Меллес
Сунньи Меллес
Mimi Zweifler
Майк Берстин
Symcha Zweifler
Уте Лампер
Лена Кленке
Лена Кленке
Эррол Тротман-Хэрвуд
Мартин Вуттке
Мартин Вуттке
Нора фон Вальдштеттен
Нора фон Вальдштеттен
Татя Зайбт
Eleanor Reissa
Lilka Zweifler
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Год выпуска 2024
Производство Turbokultur, ARD Degeto Film, Hessischer Rundfunk (HR)
Другие названия
Die Zweiflers, The Zweiflers

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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