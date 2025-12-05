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Трагикомичный сериал погружает зрителя в мир семейной гастрономической империи со взлетами и падениями. В центре истории — семейство Цвайфлер. Глава семьи, переживший Холокост еврей Симха, готовится продать ресторан с деликатесами. В течение шести серий мы узнаем обо всех членах семьи из трех поколений: кто хранит тайны минувших лет, кто из внуков готовится к появлению ребенка и кто же станет инвестором колбасного бизнеса. Эта современная еврейская семейная сага, действие которой разворачивается во Франкфурте и Берлине, исследует вопросы идентичности, памяти и преемственности поколений с нужной трепетностью и юмором во многом благодаря актерскому составу.