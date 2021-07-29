«Я и все остальные» — австрийский мини-сериал, снятый в жанре фэнтезийной драмы. В центре сюжета находится молодой и успешный мужчина по имени Тристан. По ходу развития событий главный герой получает удивительную способность — теперь все его желания исполняются. И если сначала Тристан был безмерно счастлив такому подарку небес, то впоследствии начал понимать, что иногда даже самые заветные желания исполняются не к добру. Ситуация обостряется, когда от действий Тристана начинают страдать его любимые люди...