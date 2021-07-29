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Киноафиша Сериалы Я и все остальные
Я и все остальные (2021 - 2021) Ich und die Anderen 18+
Год выпуска 2021
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Я и все остальные» — австрийский мини-сериал, снятый в жанре фэнтезийной драмы. В центре сюжета находится молодой и успешный мужчина по имени Тристан. По ходу развития событий главный герой получает удивительную способность — теперь все его желания исполняются. И если сначала Тристан был безмерно счастлив такому подарку небес, то впоследствии начал понимать, что иногда даже самые заветные желания исполняются не к добру. Ситуация обостряется, когда от действий Тристана начинают страдать его любимые люди...

Я и все остальные - трейлер первого сезона (немецкий)
Я и все остальные
трейлер первого сезона (немецкий)
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Катарина Шюттлер
Катарина Шюттлер
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Мартин Вуттке
Мартин Вуттке
Софи Ройс
Софи Ройс
Фабиан Крюгер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я и все остальные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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