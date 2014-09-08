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Киноафиша Сериалы Хорошие руки

Хорошие руки (2014 - 2014)

Horoshie ruki 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Ольга – главврач лучшего в городе роддома, а также один из создателей центра «Счастливая мама». Центр помогает отчаявшимся женщинам: молодым мамам дают возможность родить в хороших условиях, а их нежеланных детей отдают «в хорошие руки» – как правило, в благополучные и состоятельные семьи. Ольга считает, что ее миссия благородна, ведь иначе малютки могли бы попасть в интернат. При этом она не стесняется брать денежное вознаграждение от очередных счастливых «родителей». А потом погибает единственный сын Ольги Никита. Следствие приходит к выводу, что его смерть связана с деятельностью Ольги. Криминальная драма побуждает зрителей о многом задуматься.

В ролях
В ролях
Алексей Колган
Алексей Колган
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Ольга Шувалова
Никита Салопин
Никита Салопин
Александра Лупашко
Александра Лупашко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Хорошие руки - Сезон 1 Сезон 1
2014, 12 эпизодов
 
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