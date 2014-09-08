Ольга – главврач лучшего в городе роддома, а также один из создателей центра «Счастливая мама». Центр помогает отчаявшимся женщинам: молодым мамам дают возможность родить в хороших условиях, а их нежеланных детей отдают «в хорошие руки» – как правило, в благополучные и состоятельные семьи. Ольга считает, что ее миссия благородна, ведь иначе малютки могли бы попасть в интернат. При этом она не стесняется брать денежное вознаграждение от очередных счастливых «родителей». А потом погибает единственный сын Ольги Никита. Следствие приходит к выводу, что его смерть связана с деятельностью Ольги. Криминальная драма побуждает зрителей о многом задуматься.