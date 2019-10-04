«Люби их всех»: Рецензия Киноафиши

Как только в кинотеатрах появляется очередной русский фильм, неотъемлемым шлейфом следом появляется череда пересудов и проблем. Русское кино принято сразу, часто — не глядя, ругать на чем свет стоит. Русского кино нет, русские снимают жалкое подобие голливудским картинам — это вполне себе обычные фразы. Но в любом, даже действительно плохом русском фильме можно найти интересную зацепку или тему— дело в желании смотрящего. Впрочем, слова «действительно плохой русский фильм» к дебюту Марии Агранович, впервые показанном на Кинотавре в июне, совсем не относятся — у нее как раз-таки получился вполне себе русский фильм, который совершенно не стыдно смотреть.

«Люби их всех» уже успели окрестить вторыми богомоловскими «Содержанками». Основания для этого, конечно, есть, но все-таки фильм Агранович не двойник сериала Богомолова. Если последний — это абсолютнейше патриархальная история о том, как девушки в матушке-России на шее у богатых и некрасивых мужчин сидят, то в «Люби их всех» все сделано чуть более тонко. То есть все приметы любительницы пожить за чужой счет налицо: Саша (которая для разных мужчин бывает и Любой, и Верой, и Надей) крутит своими богатыми мужчинами всех возрастов как ей заблагорассудится, но никогда не живет с ними. Это, пожалуй, деталь более важная, чем кажется на первый взгляд. Еще это кино страшного драйва, которое смотришь на одном дыхании, и это не просто форма речи. Саша раз за разом обманывает своих воздыхателей, порой довольно жестоко, и за калейдоскопом ее махинаций следить одно удовольствие. У Саши довольно четкий план — она наживается на противоположном поле, чтобы в конечном итоге обрести свободу и не зависеть ни от одного от своих ухажеров. Ее цель — безбедная жизнь, доставшаяся относительно ненапряжным способом, но эта жизнь ценна только в свободе, а не рядом с тем, кого она должна любить исключительно за деньги.

Люби их всех

Дебютантка Алена Михайлова, исполнительница роли Саши — гарантированная будущая звезда, которую открыла Агранович. Она невероятно красива и кажется настоящей актрисой оттенков — ей удается существовать в качестве нескольких личностей и делать это так, как будто это абсолютно привычная для нее роль. С Александром Кузнецовым, который играет одного из ее любовников, ситуация чуть сложнее. Подозреваю, «Люби их всех» может стать одним из последних фильмов, в котором он еще не раздражает своим образом богатого и глупого героя-любовника, которому не нужно играть ровным счетом ничего. Но пока на него еще вполне сносно и моментами даже приятно смотреть.

Примечательно в этом фильме еще и то, что Мария Агранович закладывает в свою картину минимальный психологический бэкграунд, в отличие от того же Богомолова. Мы понимаем, откуда идет злость Саши, ее самоконтроль и полное владение любой критической ситуацией. В «Содержанках» мечта о красивой жизни дана в отрыве от любого контекста. Она просто есть — ведь ее не может не быть. Но в «Люби их всех» показано, как Саша несчастна с детства, и именно детство, в котором не было любви, наложило отпечаток на ее настоящее. И даже пусть в финале этот мотив проговаривается чуть прямолинейнее, чем это нужно, его наличие в принципе — уже весомый плюс.

Ксения Ильина