На KION выходит сериал «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой

Стриминговый сервис KION объявил о том, что 12 мая на платформе состоится премьера драматического триллера «Спасти единственного сына». Главные роли в сериале исполнили Анна Ардова («Свободные отношения»), Алексей Серебряков («Бешенство»), Нино Нинидзе («13 клиническая»), Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы») и Валерий Степанов («Маша»).

Главная героиня — врач Лика Булатова (Ардова), которая узнает, что ее сын Василий (Степанов) таинственно пропал во время отдыха в Греции. Представители спецслужб подозревают, что молодой человек присоединился к группировке сирийских боевиков, но любящая мать уверена, что он был похищен. Она обращается за помощью к отцу Василия Павлу (Серебряков), имеющему за плечами несложившуюся личную жизнь и проблемы с законом. Объединив силы, пара отправляется в далекую страну, чтобы спасти своего единственного сына. Каждый день им приходится сталкиваться со смертельными опасностями и нечеловеческими испытаниями, но все это только укрепляет их решимость и дает новый смысл жизни.

Постановщиком выступил Николай Хомерики, ранее работавший над шоу «Тест на беременность», драмой «Море волнуется раз», удостоенной главного приза фестиваля «Кинотавр», и короткометражкой «Вдвоем», получившей награду конкурса студенческих фильмов Cinefondation Каннского фестиваля. По словам режиссера, «Спасти единственного сына» во многом стал для него личным проектом:

«В первую очередь, проект меня привлек темой: я тоже являюсь единственным сыном у мамы, поэтому могу представить себе, что происходит с матерью, когда неожиданно пропадает ее единственный сын».

Сценарий сериала написал Ариф Алиев, наиболее известный по боевику «Однажды в пустыне» и исторической мелодраме «Екатерина».