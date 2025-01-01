Меню
Николай Хомерики
Nikolay Khomeriki
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Полнометражный фильм
Победитель
ММКФ 2011
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Полнометражный фильм
Номинант
