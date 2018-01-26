«Селфи»: Рецензия Киноафиши

В плену чужого селфи

Владимир Богданов (Константин Хабенский) не только успешный телеведущий, но и писатель, за которым закрепилась приставка «голос поколения». Правда, многие уже не столь доброжелательно относятся к новым книгам, вышедшим из-под его пера. Какие-то читатели, конечно, еще пищат от восторга и пытаются найти смысл едва ли не в каждом слове очередного романа своего кумира. Но есть и те, кто способен выдать пару не самых вежливых фраз, исписавшемуся писателю. Кстати, среди них и издатель Богданова. Владимир выслушивает его упреки и изрядно поддавшим садится за ноутбук писать новый бестселлер. Распиаренный автор еще не догадывается, что его жалкую жизнь в роскошной квартире вскоре заполучит другой. Двойник писателя с удивительной легкостью занимает место Богданова. Он быстро налаживает отношения с бывшей женой писателя, красуется перед телевизионной камерой и улыбается его дочери.

Кадр из фильма «Селфи»

В основе сценария к фильму Николая Хомерики лежит роман «Духless 21 века. Селфи» Сергея Минаева. Писатель также работал над сценарием к экранизации книги. И без пересечений сюжета с его биографией не обошлось. Тем не менее «Селфи» интересен отнюдь не из-за этого. Новый фильм Хомерики многослоен. И каждая из тем, к которым обращается кинолента, и вне связи с другими мотивами, звучащими в «Селфи», заслуживает внимания.

Кадр из фильма «Селфи»

Хомерики переплетает двойничество, одну из старейших тем в мировой культуре, с узнаваемыми аспектами повседневности – селфи и смартфонами. И это объясняет, почему в фильме не так много мистики, часто сопутствующей двойникам в кинематографе. Схватка Богданова с его двойником также мало похожа на психоделический трип, сколько бы писатель алкоголя на душу ни принимал. Зато за их противостоянием легко угадывается растерянность человека, у которого взломали аккаунт в социальной сети. И теперь он мается в ожидании, когда же его личность идентифицируют и вернут доступ к жизни в интернете, или задумывается о создании новой странички…

Кадр из фильма «Селфи»

С терзаниями оставшегося без аккаунта «Селфи» сопрягает еще один извечный мотив. Богданов находится в затяжном творческом кризисе. При этом фильм сталкивает его с читателем, и творческий кризис в «Селфи» прочно сцепляется с проблемой взаимоотношений знаменитого человека и его поклонников. Картина Хомерики показывает, какой властью кумир обладает над своими почитателями. В «Селфи» поклонники писателя впадают в болезненную зависимость от него. И эта зависимость оборачивается для т.н. «голоса поколений» боком. В конечном счете не он один может говорить другим людям как жить. Публичность делает и его зависимым от мнения других людей. Они тоже могут навязывать ему тот или иной образ, которому писатель должен соответствовать, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Кадр из фильма «Селфи»

Богданов не лишен харизмы и обаяния, но его самодовольство отталкивает от него зрителя. Хомерики фокусируется во многом именно на переживаниях Владимира, но эта фокусировка делает главного героя фильма еще более неприглядным. Его действительно хочется заменить на кого-то другого, кто был бы мягче, вежливее, порядочнее. Но двойнику в фильме уделяется гораздо меньше внимания. Его образ прорисовывается с меньшей нюансировкой. А те лихие перестановки, которые он совершает, скорее вызывают недоумение и недоверие, нежели порождают вопросы о его мотивах. Их-то в «Селфи» в тайне долго держать не собираются.

Кадр из фильма «Селфи»

Надо признаться, что неоспоримые плюсы ленты все же становятся и ее очевидными минусами. «Селфи» слишком сильно зациклено на нравоучениях. Фильм, в котором главный герой не является образцом поведения, отчаянно учит морали и самозабвенно призывает посмотреть на себя со стороны. При таком раскладе каждая из тем, затрагиваемых в «Селфи», вырождается в нарочитую мудрость на страничках в социальных сетях.

Елена Громова

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Селфи»