Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

14 сентября 2023 15:11
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Главную мужскую роль исполнит Федор Бондарчук.

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о начале съемок драматического сериала «Чистые», который расскажет о насыщенной и исполненной интриг жизни питерской богемы. В основной актерский состав восьмисерийного шоу вошли Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельшнейн, Виктория Исакова, Софья Синицына и Диана Милютина.

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Действие развернется в Петербурге в 1903 году. Тогда как мужчины наслаждаются всевозможными развлечениями и роскошью, запуганные женщины вынуждены пребывать в подчиненном положении. Девушки Ксения (Синицына) и Стеша (Милютина) подаются работать в публичный дом, которым руководит внешне безупречная, но жестокая наставница. Ее подопечные дают зажиточным мужчинам физическую ласку и нежные эмоции, но все это является лишь видимостью любви. Со стороны может показаться, что эти красавицы не обладают ничем, кроме привлекательной внешности, но в действительности их чистые души стремятся к освобождению. Этот импульс побуждает их к решительным переменам.

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

По словам Бондарчука, его герой будет «серым кардиналом» этой истории. Актер сыграет пожилого бандита, который кажется второстепенным персонажем по отношению к дому терпимости, где оказались Ксения и Стеша. Однако в нужный момент он выйдет из тени, проявив свою хладнокровность и безжалостность.

Режиссером выступает Николай Хомерики. Кроме упомянутых, в сериале снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов. Премьера состоится в 2024 году. Точная дата будет объявлена позже.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом «Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом Читать далее 14 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Читать далее 14 сентября 2023
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Читать далее 14 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Читать далее 14 сентября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Читать далее 13 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 13 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше