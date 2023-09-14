Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о начале съемок драматического сериала «Чистые», который расскажет о насыщенной и исполненной интриг жизни питерской богемы. В основной актерский состав восьмисерийного шоу вошли Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельшнейн, Виктория Исакова, Софья Синицына и Диана Милютина.

Действие развернется в Петербурге в 1903 году. Тогда как мужчины наслаждаются всевозможными развлечениями и роскошью, запуганные женщины вынуждены пребывать в подчиненном положении. Девушки Ксения (Синицына) и Стеша (Милютина) подаются работать в публичный дом, которым руководит внешне безупречная, но жестокая наставница. Ее подопечные дают зажиточным мужчинам физическую ласку и нежные эмоции, но все это является лишь видимостью любви. Со стороны может показаться, что эти красавицы не обладают ничем, кроме привлекательной внешности, но в действительности их чистые души стремятся к освобождению. Этот импульс побуждает их к решительным переменам.

По словам Бондарчука, его герой будет «серым кардиналом» этой истории. Актер сыграет пожилого бандита, который кажется второстепенным персонажем по отношению к дому терпимости, где оказались Ксения и Стеша. Однако в нужный момент он выйдет из тени, проявив свою хладнокровность и безжалостность.

Режиссером выступает Николай Хомерики. Кроме упомянутых, в сериале снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов. Премьера состоится в 2024 году. Точная дата будет объявлена позже.