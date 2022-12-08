После «Освобождения» капитану Цветаеву пришла повестка: обомлеете, что сказали в военкомате

Киноэпопея «Освобождение» вышла на советские экраны в конце 60-х и сразу же прославила на всю страну Николая Олялина, исполнившего роль капитана Сергея Цветаева. Артист настолько эталонно исполнил роль военного, что многие зрители старшего поколения узнавали в нем своих сослуживцев времен Великой Отечественной войны. При этом сам Олялин никогда не служил в армии.

Дело в том, что он всегда получал отсрочки в студенческие годы. Повестка пришла ему лишь однажды, как раз после выхода «Освобождения». Супруга артиста Нелли решила сама сходить в военкомат, чтобы попросить аннулировать повестку, ведь не так давно у них родился сын. Однако приглашали знаменитость в военкомат совсем не для того, чтобы забрать на фронт.

Как оказалось, военные решили присвоить ему звание сержанта из-за сыгранного капитана Цветаева. Дело в том, что персонаж на самом деле носил звание рядового, поэтому чиновники и повысили его, а вместе с ним и самого актера. Таким образом Олялин, никогда не служивший на настоящем фронте, неожиданно для себя и близких стал настоящим военным.