Помните полковника из «Джентльменов удачи»? Только посмотрите, кого он сыграл в старости (фото)

Советский кинематограф в свое время давал зрителям возможность насладиться шикарными фильмами и сериалами. Наиболее запоминающейся для всех стала комедия «Джентльмены удачи», в которой сыграл известный актер Николай Олялин. Именно его принято считать главным солдатом советского кинематографа.

За свою жизнь актеру удалось сыграть множество ролей. К примеру, он играл персонажей в таких фильмах, как «Дни летные», «Дума о Британке», «Секундомер» и многие других. Каждая его роль запоминалась зрителю чем-то особенным. Это невероятное перевоплощение и желание казаться лучше сыграло ему на пользу. Не стоит упускать и его роль инквизитора, с которой он справился прекрасно.

В молодости Николай Олялин выглядел сногсшибательно. У него были ярко выраженные черты лица, глубокий взгляд и светлые волосы. Любая девушка в то время мечтала о том, чтобы выйти замуж за такого красавчика. Время шло, и актер постепенно начал меняться. В 2009 году Олялина не стало. На тот момент он уже выглядел плохо. У него были морщины по всему лицу, седина на волосах и грустный взгляд.