Молодой человек убивает женщину, у которой он с женой снимал квартиру, позарившись на деньги, - та собиралась жилплощадь продать. Внезапно домой пришла жена, и... погибла от руки собственного мужа. Работники милиции разоблачили преступника, а он бежал, благо физически был весьма подготовлен еще в десантных войсках. Серьезно ранив охранника, завладевает его оружием, и бег от смерти начинается, обрастая комом преступлений, но превращаясь, в конце концов, в бег от собственной совести, от которой, как известно, убежать очень трудно...