Постер фильма Бег от смерти
1 постер
Киноафиша Фильмы Бег от смерти

Бег от смерти

Beg ot smerti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодой человек убивает женщину, у которой он с женой снимал квартиру, позарившись на деньги, - та собиралась жилплощадь продать. Внезапно домой пришла жена, и... погибла от руки собственного мужа. Работники милиции разоблачили преступника, а он бежал, благо физически был весьма подготовлен еще в десантных войсках. Серьезно ранив охранника, завладевает его оружием, и бег от смерти начинается, обрастая комом преступлений, но превращаясь, в конце концов, в бег от собственной совести, от которой, как известно, убежать очень трудно...

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1996
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Beg ot smerti, Бег от смерти
Режиссер
Виктор Дерюгин
В ролях
Дмитрий Щербина
Геннадий Шкуратов
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Николай Олялин
Николай Олялин
Елена Внукова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бег от смерти - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бег от смерти

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
