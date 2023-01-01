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Берега в тумане
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Mglistye berega

Берега в тумане, 1986

1986 / Болгария
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 1986
Возраст 18+
Режиссер
Юлий Карасик
В ролях
Анатолий Кузнецов
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Борис Луканов
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Стефан Данаилов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6.7 IMDb
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Постер фильма Берега в тумане 1 постер
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