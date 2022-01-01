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Жаркое лето в Кабуле
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Жаркое лето в Кабуле, 1983

1983 / Афганистан / СССР
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

1978 год. В Кабул по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан приезжает крупный советский хирург Федоров. Гость сразу же включается в работу, проводит в палатах и хирургических кабинетах дни и ночи, спасая больных и раненных.

В госпитале, как в зеркале, отражается сложная политическая ситуация тогдашнего Афганистана: здесь и защитники революции, и ее враги, и те, кто попал под влияние душманов. Но все они больные, им нужна помощь. А долг врача — избавлять людей от страданий.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 2 января 1983
Возраст 16+
Режиссер
Али Хамраев
В ролях
Олег Жаков
Николай Олялин
Николай Олялин
Джемал Мониава
Матлюба Алимова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жаркое лето в Кабуле 1 постер
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