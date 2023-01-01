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Мировой парень, 1972

1972 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему в одну из стран Востока в качестве технического представителя Минского автозавода, из-за болезни профессионального гонщика пришлось принять участие в международном авторалли. Среди опытных асов из других стран Виктор был новичком. Многие представители зарубежных фирм заинтересованы в том, чтобы он проиграл в труднейшей борьбе. Это дало бы повод закрыть новой советской машине путь на мировой рынок. Но мужество, взаимовыручка и уверенность в себе помогают Виктору преодолеть все этапы сложнейшего пути, где опасность исходила и от природы, и от людей.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1972
Возраст 12+
Режиссер
Георгий Лапето
В ролях
Николай Олялин
Николай Олялин
Любовь Румянцева
Любовь Румянцева
Гурген Тонунц
Харий Лиепиньш
Валентина Сперантова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мировой парень 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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