Мировой парень, 1972

Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему в одну из стран Востока в качестве технического представителя Минского автозавода, из-за болезни профессионального гонщика пришлось принять участие в международном авторалли. Среди опытных асов из других стран Виктор был новичком. Многие представители зарубежных фирм заинтересованы в том, чтобы он проиграл в труднейшей борьбе. Это дало бы повод закрыть новой советской машине путь на мировой рынок. Но мужество, взаимовыручка и уверенность в себе помогают Виктору преодолеть все этапы сложнейшего пути, где опасность исходила и от природы, и от людей.