Страна СССР

Продолжительность 1 час 4 минуты

Год выпуска 1977

Премьера в мире 5 июня 1978

Производство Киностудия имени М. Горького

Другие названия

Poedinok v tayge, Pojedynek w tajdze, The Fight in the Taiga, Поединок в тайге