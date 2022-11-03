Не продал принципы и пропал: что стало с полковником из «Джентльменов удачи»

Николай Олялин стал известен благодаря ролям стражей порядка в советских фильмах. Артиста высоко ценила публика и критики, однако в 90-х он резко пропал с экранов.

Как оказалось, Олялин не смог справиться с реалиями нового времени. Режиссеры перестали приглашать его в интересные проекты, а его собственные пьесы оказались неинтересны кинематографистам. Идти же в коммерческие фильмы и сериалы, чтобы играть роли преступников, он не хотел даже ради высоких гонораров. По словам артиста, новоиспеченные продюсеры ничего не понимают в настоящем искусстве.

«Погоду заказывают малопонимающие в искусстве господа, именующие себя продюсерами, для них главное — получить деньги», — утверждал артист.

В итоге он перестал заниматься своей карьерой. Знаменитость лишь изредка принимал предложения режиссеров: например, его можно увидеть в блокбастерах «Ночной дозор» и «Дневной дозор».