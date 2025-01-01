Меню
Кирилл Серебренников
Kirill Serebrennikov
Каннский кинофестиваль 2016
Премия Франсуа Шале
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Номинант
Кинотавр 2016
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Гран При
Номинант
