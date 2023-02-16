Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лимонов, баллада об Эдичке
5.6
Лимонов, баллада об Эдичке - Трейлер
Киноафиша Фильмы Лимонов, баллада об Эдичке
5.6

Лимонов, баллада об Эдичке

, 2024
Limonov: The Ballad of Eddie
Италия, Франция / биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Лимонов, баллада об Эдичке
5.6
Лимонов, баллада об Эдичке - Трейлер
Лимонов, баллада об Эдичке  Трейлер

О фильме

История Эдуарда Лимонова, радикального советского поэта, который стал бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России.

В ролях

Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Elena
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Eddie
Томас Арана
Томас Арана
Stephen
Иван Ивашкин
Иван Ивашкин
Коррадо Инверницци
Lonya
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Kuznetsov
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Poet
Мария Машкова
Мария Машкова
Anna
Один Ланд Байрон
Один Ланд Байрон
Model
Один Ланд Байрон
Один Ланд Байрон
Model
Один Ланд Байрон
Один Ланд Байрон
Model
Вадим Степанов
Model
Режиссер Кирилл Серебренников
Сценарист Эммануэль Каррере, Павел Павликовский, Бен Хопкинс, Кирилл Серебренников
Композитор Massimo Pupillo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
12 апреля 2025 Бразилия 16
21 февраля 2025 Испания
5 сентября 2024 Италия 6+
24 января 2025 Румыния
13 февраля 2025 Сербия o.A.
20 декабря 2024 Тайвань 15+
16 января 2025 Турция 18+
19 февраля 2025 Франция
5 сентября 2025 Япония R15+
Бюджет $10 500 000
Сборы в мире $380 440
Производство Wildside, Chapter 2, FremantleMedia España
Другие названия
Limonov: The Ballad, Limonov, Limonov: The Ballad of Eddie, Ballada o Limonowie, Limonov - Ett liv som provokatör, Limonov, a ballada, Limonov: A Balada de Eddie, Limonov: O Camaleão Russo, Limonov. La ballade, Лимонов, Лимонов. Баллада, リモノフ, 手榴彈．革命．還有愛與詩, 搅局者, Limonov, la ballade, Լիմոնով, 莱蒙诺夫

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 17 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 21 ноября 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Лимонов, баллада об Эдичке - Трейлер
Лимонов, баллада об Эдичке Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

В 2017 году Павел Павликовский адаптировал биографический роман Эмманюэля Каррера «Лимонов» (2011), основанный на жизни Эдуарда Лимонова, в сценарий. Павликовский планировал срежиссировать экранизацию, но в 2020 году заявил, что утратил интерес к персонажу и отказался от планов постановки.

Новости о фильме

Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024
11 апреля 2024 16:07 Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024 На главный приз претендуют 19 фильмов.
Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера
20 сентября 2022 16:47 Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера Гид по фильмографии звезды от Парфюмера до мишки Паддингтона.
Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в новом фильме Кирилла Серебренникова
12 мая 2022 10:26 Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в новом фильме Кирилла Серебренникова Доступен первый кадр.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше