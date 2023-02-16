Отзывы о фильме
ikolmogorova 19 ноября 2025, 22:21
От фильма под названием «Лимонов, баллада об Эдичке» (2024) Кирилла Серебренникова у меня осталось весьма неоднозначное впечатление. Моё поколение… Читать дальше…
История Эдуарда Лимонова, радикального советского поэта, который стал бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России.
|12 апреля 2025
|Бразилия
|16
|21 февраля 2025
|Испания
|5 сентября 2024
|Италия
|6+
|24 января 2025
|Румыния
|13 февраля 2025
|Сербия
|o.A.
|20 декабря 2024
|Тайвань
|15+
|16 января 2025
|Турция
|18+
|19 февраля 2025
|Франция
|5 сентября 2025
|Япония
|R15+
В 2017 году Павел Павликовский адаптировал биографический роман Эмманюэля Каррера «Лимонов» (2011), основанный на жизни Эдуарда Лимонова, в сценарий. Павликовский планировал срежиссировать экранизацию, но в 2020 году заявил, что утратил интерес к персонажу и отказался от планов постановки.