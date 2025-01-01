Меню
Новогодний развод
Киноафиша Новогодний развод

Спектакль Новогодний развод

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Комедийный спектакль «Новогодний развод»

Идеальных браков не бывает, но бывает идеальный развод, особенно когда речь идет о деньгах! Спектакль «Новогодний развод» погружает зрителей в вихрь уморительных ситуаций и недоразумений, происходящих во время запутанного развода крупного бизнесмена мистера Батлера.

Сюжет

Мистер Батлер, не желая делить свое состояние с женой, разрабатывает идеальный план развода. Однако, как это часто бывает, на бумаге всё выглядит гладко, но в реальной жизни всё идет совсем не так, как задумано. Одна неудачная оплошность верного помощника запускает снежный ком последствий, в который вовлекаются все участники событий.

Тема и послание

Зрителей ждет захватывающая и комичная история о том, как же решить проблемы, когда нет ни руля, ни тормозов. Главное в жизни – это не деньги, а любовь. Кто-то скажет, что деньги решают всё, но искусство развивающегося сюжета покажет, что ценности могут быть иными. Сочетание смеха и глубоких размышлений делает его особенно привлекательным для семейного просмотра.

Приглашаем вас на этот замечательный спектакль, который подарит вам не только смех, но и повод задуматься о главных ценностях в жизни!

Режиссер
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Евгения Капралова
Евгения Капралова
Михаил Горевой
Михаил Горевой

Январь
3 января суббота
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
6 января вторник
18:30
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1200 ₽
7 января среда
18:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽

