Комедийный спектакль «Новогодний развод»

Идеальных браков не бывает, но бывает идеальный развод, особенно когда речь идет о деньгах! Спектакль «Новогодний развод» погружает зрителей в вихрь уморительных ситуаций и недоразумений, происходящих во время запутанного развода крупного бизнесмена мистера Батлера.

Сюжет

Мистер Батлер, не желая делить свое состояние с женой, разрабатывает идеальный план развода. Однако, как это часто бывает, на бумаге всё выглядит гладко, но в реальной жизни всё идет совсем не так, как задумано. Одна неудачная оплошность верного помощника запускает снежный ком последствий, в который вовлекаются все участники событий.

Тема и послание

Зрителей ждет захватывающая и комичная история о том, как же решить проблемы, когда нет ни руля, ни тормозов. Главное в жизни – это не деньги, а любовь. Кто-то скажет, что деньги решают всё, но искусство развивающегося сюжета покажет, что ценности могут быть иными. Сочетание смеха и глубоких размышлений делает его особенно привлекательным для семейного просмотра.

Приглашаем вас на этот замечательный спектакль, который подарит вам не только смех, но и повод задуматься о главных ценностях в жизни!