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Постер сериала Битва за космос
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Киноафиша Сериалы Битва за космос

Битва за космос (2005 - 2005)

Space Race 18+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания/США/Германия/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Фильм, рассказывающий о сражении лучших научных умов в космической гонке двух супердержав — СССР и США. В центре противостояния двух систем, поглощавшего огромные ресурсы, и уносившего немало жизней, двое учёных: работающий на американцев бывший нацист Вернер фон Браун, и Сергей Королёв — Главный конструктор, руководитель советской группы разработчиков космической программы. В основу сценария легли воспоминания очевидцев и дневниковые записи участников событий, а также архивные документы и видеоматериалы.

В ролях
В ролях
Мария Миронова
Мария Миронова
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Крис Робсон
Ричард Диллэйн
Тим Вудворд
Анна Бэркэн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Битва за космос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 4 эпизода
 
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