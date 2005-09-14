Фильм, рассказывающий о сражении лучших научных умов в космической гонке двух супердержав — СССР и США. В центре противостояния двух систем, поглощавшего огромные ресурсы, и уносившего немало жизней, двое учёных: работающий на американцев бывший нацист Вернер фон Браун, и Сергей Королёв — Главный конструктор, руководитель советской группы разработчиков космической программы. В основу сценария легли воспоминания очевидцев и дневниковые записи участников событий, а также архивные документы и видеоматериалы.