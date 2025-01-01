Опер МВД Сергей Давыдов изымает партию товара у местного наркоторговца и, выдав себя за курьера, пытается выйти на главаря картеля. Но в перехваченном грузе оказывается вовсе не то, что он ожидал. Попав с группой доверенных бойцов в ловушку, Сергей теряет весь отряд и сам впадает в кому. Спустя месяц он приходит в себя и узнаёт ужасную правду: его обвиняют в государственной измене, а дочь бесследно пропала. Теперь ему предстоит не только доказать свою невиновность и спасти ребенка, но и восстановить память — ведь всё, что произошло перед засадой, стерлось из его сознания.