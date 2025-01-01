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Киноафиша Сериалы Возмездие

Возмездие (2025 - …)

Vozmezdie 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Опер МВД Сергей Давыдов изымает партию товара у местного наркоторговца и, выдав себя за курьера, пытается выйти на главаря картеля. Но в перехваченном грузе оказывается вовсе не то, что он ожидал. Попав с группой доверенных бойцов в ловушку, Сергей теряет весь отряд и сам впадает в кому. Спустя месяц он приходит в себя и узнаёт ужасную правду: его обвиняют в государственной измене, а дочь бесследно пропала. Теперь ему предстоит не только доказать свою невиновность и спасти ребенка, но и восстановить память — ведь всё, что произошло перед засадой, стерлось из его сознания.

В ролях
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Мария Малиновская
Мария Малиновская
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Нериюс Манкус
Нериюс Манкус
Василий Шемякинский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Возмездие - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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