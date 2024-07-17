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Мастер и Маргарита
Билеты от 1300₽
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

О спектакле

Московский Классический Театр представляет уникальный спектакль по произведению Михаила Булгакова, обновленный под современные взгляды. В этой постановке «Мастер и Маргарита» сочетаются элементы классической традиции и современные технологии, делая его привлекательным для широкой аудитории. Ожидайте качественного исполнения и уникальных эффектов, которые придают спектаклю особую захватывающую атмосферу.

Особенности постановки

В спектакле участвуют такие известные актеры, как Владимир Стеклов, Юлия Такшина, Игорь Жижикин и другие талантливые артисты, гарантирующие профессионализм и яркое исполнение ролей. Спектакль не только предназначен для ценителей классической литературы, но и отличный выбор для молодой аудитории, ценящей современное искусство и открытую для новаторских подходов к знаменитым произведениям. Команда театра вложила душу в каждый аспект постановки, стремясь передать атмосферу романа Михаила Булгакова с максимальной точностью и эмоциональной глубиной.

Режиссер
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
В ролях
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Михаил Химичев
Михаил Химичев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1300 ₽
20 ноября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1300 ₽

В других городах

Казань, 13 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1300 ₽
Краснодар, 26 января
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 27 января
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽

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Михаил Булгаков. Он пережил зависимость и любовь Сталина
Михаил Булгаков. Он пережил зависимость и любовь Сталина На допросе в ОГПУ он признался, что воевал за Белую армию. Но наказали не Михаила Булгакова, а следователя — он получил 5 лет за фабрикацию уголовных дел. Писателя уважал Иосиф Сталин, а свои же литераторы травили. Годы жизни Булгакова выпали на самый сложный период нашей истории. Он прошёл две войны, был врачём как у белых, так и у красных, употреблял морфий, но смог бросить, был в богеме и в полной изоляции, сорил деньгами и голодал. Биография писателя полна странных противоречий и мистической удачи.
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17 июля 2024 07:25
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