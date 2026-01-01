Спектакль «Калина красная» по произведениям В. Шукшина в театре «Русская песня»

В театре «Русская песня» состоится спектакль, основанный на произведениях Василия Шукшина. Музыка в этом спектакле дополняет текст Шукшина, раскрывая новые глубокие смыслы и помогая понять противоречивую душу русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра зрителей ждут лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы.

Режиссёр Дмитрий Петруня, обладающий смелым подходом к сценическим решениям, стойко воплощает киноповесть Шукшина на сцене. Спектакль придется по душе тем, кто ценит русскую традиционную культуру и музыкальные постановки.

Сюжет и исполнители

Спектакль «Калина красная» поставлен по одноименному киносценарию Василия Макаровича Шукшина. Главный сюжет рассказывает о вор-рецидивисте Егоре Прокудине, по кличке «Горе», который, отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке. Постановка искренне и ярко раскрывает характеры простых людей, воспевает русский уклад и напоминает о наших корнях.

Знакомая всем история обогащена музыкой, которая раскрывает новые смысловые грани и помогает зрителю ближе подойти к пониманию бездонной и противоречивой души русского человека.

Действующие лица и исполнители

Егор Прокудин — заслуженный артист России Андрей Мерзликин / Дмитрий Миллер

— заслуженный артист России Андрей Мерзликин / Дмитрий Миллер Люба Байкалова — заслуженная артистка России Мария Шукшина

— заслуженная артистка России Мария Шукшина Мать Любы — народная артистка России Наталия Егорова

— народная артистка России Наталия Егорова Отец Любы — народный артист России Сергей Никоненко / Михаил Горевой

— народный артист России Сергей Никоненко / Михаил Горевой Мишка, младший брат Любы — заслуженный артист России Вячеслав Манучаров / заслуженный артист России Пётр Ключников

— заслуженный артист России Вячеслав Манучаров / заслуженный артист России Пётр Ключников Катя, его жена — Светлана Рассказова

— Светлана Рассказова Пётр, старший брат Любы — Алекандр Коган / Иван Замотаев

— Алекандр Коган / Иван Замотаев Зоя, его жена — Валентина Безух

— Валентина Безух Тёща, Лизавета Марковна, мать Зои — народная артистка России Надежда Бабкина

— народная артистка России Надежда Бабкина Куделиха, мать Егора — Юлия Максимова / Елена Ионина

В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русская песня», фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», и фолк-рок группа «После 11».