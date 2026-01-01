В театре «Русская песня» состоится спектакль, основанный на произведениях Василия Шукшина. Музыка в этом спектакле дополняет текст Шукшина, раскрывая новые глубокие смыслы и помогая понять противоречивую душу русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра зрителей ждут лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы.
Режиссёр Дмитрий Петруня, обладающий смелым подходом к сценическим решениям, стойко воплощает киноповесть Шукшина на сцене. Спектакль придется по душе тем, кто ценит русскую традиционную культуру и музыкальные постановки.
Спектакль «Калина красная» поставлен по одноименному киносценарию Василия Макаровича Шукшина. Главный сюжет рассказывает о вор-рецидивисте Егоре Прокудине, по кличке «Горе», который, отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке. Постановка искренне и ярко раскрывает характеры простых людей, воспевает русский уклад и напоминает о наших корнях.
В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русская песня», фольклорная группа «Славяне», балет «Живая планета», и фолк-рок группа «После 11».