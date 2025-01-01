Меню
Награды и номинации Джон Слэттери

Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Сандэнс 2014 Сандэнс 2014
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
