Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Слэттери
Награды
Награды и номинации Джон Слэттери
John Slattery
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джон Слэттери
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Сандэнс 2014
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667