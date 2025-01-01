Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен

В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»

Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино

«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения

Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят