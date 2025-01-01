Меню
Брэд Берд
Награды
Награды и номинации Брэд Берд
Brad Bird
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брэд Берд
Оскар 2008
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2005
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Animated Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Animated Featured Film
Номинант
