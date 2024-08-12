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Суперсемейка 3
Суперсемейка 3
Incredibles 3
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
приключения
семейный
комедия
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Страна
США
Премьера в мире
10 июля 2026
Дата выхода
10 июля 2026
США
Другие названия
Incredibles 3, Superhjältarna 3
Режиссер
Питер Сон
Все актеры и съемочная группа
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12 августа 2024 11:33
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