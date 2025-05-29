Детектив-инспектор Карл Мёрк — блестящий оперативник, но ужасный коллега. Его летящая острота и сарказм сделали его чужаком в эдинбургской полиции. После перестрелки, в которой погиб молодой полицейский, а его напарник остался парализованным, Мёрк оказывается сосланным в подвал и остаётся единственным сотрудником «Отдела Q» — недавно созданного подразделения по расследованию нераскрытых дел. Этот отдел был организован скорее для пиара и отвлечения внимания общества от провалов недофинансированной полиции, которая только рада избавлению от досадного сотрудника. Но, скорее случайно, чем по плану, Карл собирает вокруг себя команду отчаявшихся, но талантливых людей, которым есть что доказывать. И когда холодное дело об исчезновении видного государственного чиновника, пропавшего несколько лет назад, неожиданно начинает разогреваться, Мёрк возвращается к тому, что у него получается лучше всего — вскрывать старые раны и добиваться своего, не принимая отказов.