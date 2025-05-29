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Постер сериала Отдел нераскрытых дел
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Киноафиша Сериалы Отдел нераскрытых дел

Отдел нераскрытых дел (2025 - …)

Dept. Q 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 8 часов 15 минут

О чем сериал

Детектив-инспектор Карл Мёрк — блестящий оперативник, но ужасный коллега. Его летящая острота и сарказм сделали его чужаком в эдинбургской полиции. После перестрелки, в которой погиб молодой полицейский, а его напарник остался парализованным, Мёрк оказывается сосланным в подвал и остаётся единственным сотрудником «Отдела Q» — недавно созданного подразделения по расследованию нераскрытых дел. Этот отдел был организован скорее для пиара и отвлечения внимания общества от провалов недофинансированной полиции, которая только рада избавлению от досадного сотрудника. Но, скорее случайно, чем по плану, Карл собирает вокруг себя команду отчаявшихся, но талантливых людей, которым есть что доказывать. И когда холодное дело об исчезновении видного государственного чиновника, пропавшего несколько лет назад, неожиданно начинает разогреваться, Мёрк возвращается к тому, что у него получается лучше всего — вскрывать старые раны и добиваться своего, не принимая отказов.

Отдел нераскрытых дел - трейлер первого сезона
Отдел нераскрытых дел  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Мишель Данкан
Мишель Данкан
Кейт Дики
Кейт Дики
Алексей Манвелов
Алексей Манвелов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Отдел нераскрытых дел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале

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Инспектор Карл Морк (Мэттью Гуд) — язвительный и черствый мужчина, которого избегают коллеги. Его холодность усилилась после трагедии, в которой он получил пулю, один полицейский был убит, а напарник — парализован. Морк восстанавливается физически и возвращается на службу, где его совершенно не ждут. Чтобы убрать Морка с глаз долой, начальница участка назначает его главой нового подразделения по расследованию «висяков». Мужчину ссылают в заброшенный подвал, где до него…
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Новости о сериале
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
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