Келли Макдоналд
Награды
Награды и номинации Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Келли Макдоналд
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2008
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Берлинале 1999
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
