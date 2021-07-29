«Принц» — новое анимационное шоу, рассказывающее о будничной жизни королевской семьи. Сюжет сериала основан на блоге известного писателя Гари Джанетти, который также выступил продюсером «Принца». Создатели шоу представляют зрителям весьма ироничный взгляд на жизнь будущего наследника престола — маленького Джорджа, сына Уильяма и Кэтрин Кембриджских. Во время своей, на первый взгляд, беззаботной жизни во дворце главный герой сталкивается со своими первыми проблемами и пытается с ними справиться на глазах у миллионов зрителей.