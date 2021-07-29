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Киноафиша Сериалы Принц
Принц (2021 - …) The Prince
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Принц» — новое анимационное шоу, рассказывающее о будничной жизни королевской семьи. Сюжет сериала основан на блоге известного писателя Гари Джанетти, который также выступил продюсером «Принца». Создатели шоу представляют зрителям весьма ироничный взгляд на жизнь будущего наследника престола — маленького Джорджа, сына Уильяма и Кэтрин Кембриджских. Во время своей, на первый взгляд, беззаботной жизни во дворце главный герой сталкивается со своими первыми проблемами и пытается с ними справиться на глазах у миллионов зрителей.

Принц - трейлер
Принц
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Гари Джанетти
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Орландо Блум
Орландо Блум Prince Harry
Люси Панч
Люси Панч Kate Middleton
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Prince Charles
Алан Камминг
Алан Камминг Owen
Фрэнсис де ла Тур
Фрэнсис де ла Тур Queen Elizabeth
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Принц - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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